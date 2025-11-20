Vistra Aktie

ISIN: AR0659507682

20.11.2025 10:50:00

Should You Buy Vistra Energy While It's Below $190?

The stock market has been on an incredible run this year, with the Nasdaq Composite index up 51% from its April lows. Lately, the market has seen some cooling off, with the Nasdaq down 4% from its high, while many individual stocks, including some of the hottest names around artificial intelligence (AI), are down even more.Even more stable sectors, such as utilities and energy, have cooled off as investors reevaluate the scale of the AI data center buildout. One company caught up in this is Vistra Energy (NYSE: VST). After peaking at nearly $220 per share in September, the stock has declined 18%.Vistra Energy is one company positioned to provide energy for the growing data center footprints of hyperscalers. With the stock trading below $190 per share, is it now time to buy the stock? Let's delve into the business and explore the investment opportunity it presents.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Vistra Corp Cert Deposito Arg Repr 0.03846153 Shs 10 120,00 1,71% Vistra Corp Cert Deposito Arg Repr 0.03846153 Shs
Vistra Energy Corp Registered Shs

