NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
|
12.11.2025 22:47:19
Should You Buy XRP Before Nov. 13?
XRP (CRYPTO: XRP) has seen a lot of volatility lately. While the cryptocurrency's token price is still up roughly 23% year to date, it's also down 29% from its high -- and more big valuation swings could be imminent. Some XRP investors have been betting that exchange-traded funds (ETFs) centered around the token will go live in 2025, and decisive news on that front may be rapidly approaching. Based on recent filings, it looks like the Canary Capital Spot XRP ETF could go live on the market as early as Thursday, Nov. 13.Should investors buy the cryptocurrency ahead of the potential ETF launch? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOV Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
26.10.25
|Ausblick: NOV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: NOV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.09.25
|NYSE-Handel S&P 500 am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.09.25
|Handel in New York: S&P 500 fällt am Mittag (finanzen.at)
|
16.09.25
|Börse New York in Rot: S&P 500 letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
16.09.25
|Schwacher Handel: S&P 500 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
27.08.25
|Optimismus in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
29.07.25
|Börse New York in Rot: S&P 500 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu NOV Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|13,21
|-1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.