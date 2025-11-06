SHOWA SYSTEM ENGINEERING öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SHOWA SYSTEM ENGINEERING hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 51,40 JPY gegenüber 47,79 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SHOWA SYSTEM ENGINEERING in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,12 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,07 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at