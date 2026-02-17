|
17.02.2026 06:31:28
Shubham Polyspin: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Shubham Polyspin hat am 14.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shubham Polyspin ein EPS von 0,150 INR je Aktie vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,19 Prozent auf 111,5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 139,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!