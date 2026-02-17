Shubham Polyspin: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shubham Polyspin hat am 14.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shubham Polyspin ein EPS von 0,150 INR je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,19 Prozent auf 111,5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 139,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at