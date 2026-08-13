Shyam Telecom präsentierte Quartalsergebnisse

Shyam Telecom hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,77 INR. Im Vorjahresquartal hatten -3,500 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at