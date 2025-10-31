Siam Cement PCL legte Quartalsergebnis vor

Siam Cement PCL hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,56 THB beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,600 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 121,79 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 128,20 Milliarden THB umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Verlust von 0,099 THB je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 130,51 Milliarden THB für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at