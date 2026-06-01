Sical Logistics legte Quartalsergebnis vor

Sical Logistics hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,42 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,830 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 811,2 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,05 Milliarden INR ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 6,54 INR gegenüber -4,250 INR im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 3,86 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Sical Logistics 2,22 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at