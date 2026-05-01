SICC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SICC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,83 Prozent zurück. Hier wurden 52,8 Millionen USD gegenüber 56,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at