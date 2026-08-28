Sichuan Tianyi Science Technology legte Quartalsergebnis vor

Sichuan Tianyi Science Technology lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,46 CNY gegenüber 0,360 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Sichuan Tianyi Science Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,60 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at