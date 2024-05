Sichuan Tianyi Science Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sichuan Tianyi Science Technology präsentierte in der am 29.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,450 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 39,63 Prozent zurück. Hier wurden 1,60 Milliarden CNY gegenüber 2,65 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,00 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 1,29 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 7,77 Milliarden CNY, gegenüber 8,99 Milliarden CNY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 13,55 Prozent präsentiert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,03 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 9,43 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at