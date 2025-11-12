Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
12.11.2025 13:00:00
Sick of hearing about the AI trade? BofA offers 16 hot stock picks that go far beyond tech.
Valuations for AI stocks could come down if monetization doesn’t play out as expected. But BofA sees plenty of opportunities elsewhere among stocks “overshadowed” by the tech buzz.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!