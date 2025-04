Siebert Financial präsentierte Quartalsergebnisse

Siebert Financial lud am 31.03.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 USD, nach -0,020 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 20,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siebert Financial 19,7 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,330 USD. Im Vorjahr waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Siebert Financial 83,90 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 71,51 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at