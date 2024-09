Siemens-Aktie im Plus: E-Ladetechnik wird ausgliedert

Siemens will das Geschäft mit Ladelösungen für Elektroautos ausgliedern.

Durch den Schritt soll Siemens eMobility laut Mitteilung mehr unternehmerischer Freiraum gegeben werden, um Chancen auf dem schnell wachsenden und dynamischen Markt für Ladeinfrastruktur besser nutzen zu können.

"Mit der neuen Aufstellung ist das eMobility Geschäft in der Lage, sich auf Geschäftsfelder mit hohem Potenzial und auf strategisch relevante Regionen zu konzentrieren und dadurch die Profitabilität zu steigern", wird Matthias Rebellius, CEO von Siemens Smart Infrastructure, in der Mitteilung zitiert. "Dieses Geschäft wird gut positioniert sein, um neue Partnerschaften einzugehen, den Kundenzugang über neue Vertriebskanäle zu erweitern und die Kapazitäten in neuen Endmärkten auszubauen."

Der DAX-Konzern hat das Geschäft zuletzt durch mehrere Übernahmen gestärkt. Unter anderem wurde Heliox gekauft, ein Spezialist für DC-Schnellladelösungen mit Fokus auf dem Laden von elektrischen Bussen und Lkw. Durch die geplante Ausgliederung solle Siemens eMobility und Heliox in einer eigenen rechtlichen Struktur zusammengeführt werden, so Siemens weiter.

Via XETRA gewinnt die Siemens-Aktie zeitweise 0,13 Prozent auf 166,88 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)