Siemens-Aktie unter Druck: Siemens und Monta arbeiten bei Elektrofahrzeug-Ladesoftware zusammen

Siemens und Monta, ein dänischer Anbieter von Ladeplattformen für Elektrofahrzeuge, sind eine Partnerschaft eingegangen, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Europa zu fördern.

Wie beide Unternehmen mitteilten, plant Siemens die Nutzung des Charge Point Management System (CPMS) von Monta, um die eigenen Flottenfahrzeuge und Ladepunkte zu managen und somit Kunden eine umfassende Lösung zum Laden von Elektrofahrzeugen am Arbeitsplatz, an öffentlichen Ladepunkten und zu Hause zu bieten.

Durch die Partnerschaft werde Siemens zum Komplettanbieter von E-Mobility-Services für Flottenbetreiber. Auch sei der Konzern so in der Lage, durch den Aufbau einer europaweiten Infrastruktur für Flotten- und Facility-Manager die Elektromobilität noch schneller in den Alltag zu integrieren und Ladeservices für die eigenen Dienstwagenfahrer, Fahrer von Poolfahrzeugen und Mitarbeitenden anzubieten.

Das CPMS unterstütze den gesamten Betrieb von Ladestationen, einschließlich Lastausgleich, Verfügbarkeit, Zugang zu Ladepunkten sowie Preisgestaltung. Siemens biete dies als Managed Service an und übernehme Einrichtung und Überwachung des Systems im Auftrag des Kunden.

Via XETRA fällt die Siemens-Aktie zeitweise um 1,04 Prozent auf 135,76 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)