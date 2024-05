Siemens verkauft Innomotics für 3,5 Milliarden Euro an KPS

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens verkauft seine Antriebssparte Innomotics für 3,5 Milliarden Euro an den US-Finanzinvestor KPS Capital Partners. Die Vertragsparteien haben eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, teilte der Münchner Technologiekonzern am Donnerstag mit. Mit einem Abschluss der Transaktion wird in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024/25 gerechnet. Nach nicht bestätigten Presseberichten hatte sich auch der japanische Motorenhersteller Nidec um das Nürnberger Unternehmen bemüht.

Siemens hatte Innomotics im vergangenen Sommer aus verschiedenen Einzelgeschäften formiert, die nicht zum Konzern gehörten, und für einen Verkauf abgespalten. Kern der Tochtergesellschaft mit rund 15.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 3,3 Milliarden Euro ist die Sparte Large Drives. Innomotics produziert Großantriebe und Elektromotoren.

May 16, 2024 01:00 ET (05:00 GMT)