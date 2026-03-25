Sienna Resources legte Quartalsergebnis vor

Sienna Resources ließ sich am 23.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sienna Resources die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at