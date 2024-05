SIGNA: IT-Tochter hat Konkursverfahren beantragt - Verkaufsverhandlungen zu Kaufhaus-Projekt Lamarr starten

Die insolvente IT-Tochter des zerbröckelnden Firmenkonglomerats SIGNA hat ihren Sanierungsplan zurückgezogen und beim Handelsgericht Wien die Abänderung in ein Konkursverfahren beantragt.

Seit 3. Mai ist die SIGNA Informationstechnologie GmbH damit in Konkurs, wie der KSV1870 am Donnerstag mitteilte. Mit dem Konkursverfahren entfällt die gesetzliche Mindestrückzahlungsquote von 20 Prozent.

Begründet worden sei die Änderung seitens der Gesellschaft mit dem Umstand, dass ihre Finanzierung aus gruppeninternen Dienstleistungen erfolgt und jüngst auf weitere Leistungen verzichtet worden sei. Es habe außerdem keine Möglichkeit bestanden, externe Einnahmequellen zu erschließen, so der KSV1870 nach der Prüfungstagsatzung, die am Donnerstag stattfand.

Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft liegen bei 18,9 Mio. Euro, vom Insolvenzverwalter anerkannt wurden davon 8,4 Mio. Euro. Rund 10,5 Mio. Euro wurden damit vorerst bestritten und werden noch einer genaueren Überprüfung unterzogen. Laut dem Gläubigerschutzverband soll nun die Verwertung von Hard- und Software erfolgen. Für die Gläubiger werde "nach vorsichtiger Einschätzung" eine Quote von mehr als 10 Prozent in Aussicht gestellt.

Das Unternehmen diente nahezu ausschließlich als IT-Dienstleisterin für Gesellschaften der SIGNA-Unternehmensgruppe, insbesondere für die insolvente SIGNA-Holding und die ebenfalls pleite gegangenen Kerngesellschaften SIGNA Prime und SIGNA Development. In ein Konkursverfahren war zuvor schon das Sanierungsverfahren der SIGNA Holding umgewandelt worden.

Verkaufsverhandlungen zu Kaufhaus-Projekt Lamarr starten

Der Rohbau des geplanten Luxuskaufhauses Lamarr auf der Wiener Einkaufsmeile Mariahilfer Straße dürfte bald neue Eigentümer bekommen. Gestern, Mittwoch lief die Frist für verbindliche Angebote ab, teilte Clemens Richter, Masseverwalter der insolventen Projektgesellschaft im Gespräch mit der APA mit. Die zur SIGNA-Gruppe des Investors Rene Benko gehörende Mariahilfer Straße 10-18 Immobilien GmbH, die Eigentümerin der Liegenschaft ist, musste im Februar Insolvenz anmelden.

Richter verweist auf ein reges Interesse an dem Rohbau - sowohl von österreichischen als auch von internationalen Anbietern. Mit den Bestbietern sollen nun konkrete Verkaufsverhandlungen geführt werden. Ein Teil der Interessenten soll am ursprünglichen Konzept eines nach der Hollywood-Diva und Erfinderin Hedy Lamarr benannten Luxuskaufhauses plus einem Hotel im Wesentlichen festhalten. Es gebe aber auch Interessenten mit neuen Konzepten.

(APA)