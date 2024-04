SIGNA-Pleite: Thailändische Investmentgruppe kauft KaDeWe - Neuer Sanierer bei SIGNA Development

Der bisherige Eigentümer, die insolvente österreichische Signa Prime Selection, und die Gruppe hätten eine Vereinbarung über den kompletten Erwerb getroffen, teilte Central am Freitag mit. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Die thailändische Unternehmensgruppe zählt unter Handelsexperten auch zu den Kandidaten für die vollständige Übernahme der KaDeWe Group, also des tatsächlichen Warenhausgeschäfts in der renommierten Immobilie in der Tauentzienstraße. Bisher hält Central daran 50,1 Prozent, 49,9 Prozent gehören zur in Schieflage geratenen Signa-Gruppe des Tiroler Geschäftsmannes Rene Benko.

"Wir freuen uns, das KaDeWe Berlin in unser Portfolio an traditionellen Flaggschiff-Luxusimmobilien aufzunehmen. Die zusätzliche Kapitalinvestition verdeutlicht das Engagement unserer Familie für KaDeWe Group und unsere treuen Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden und Geschäftspartner in Europa", sagte Central-Geschäftsführer Tos Chirathivat laut der Mitteilung. "Wir werden uns weiter darum bemühen, mit allen Beteiligten die bestmögliche Lösung zu finden, damit unsere Kaufhäuser ihren normalen Betrieb wieder aufnehmen können - besser und stärker als zuvor und so schnell wie möglich."

Die Central Group bleibt laut Mitteilung "in Gesprächen mit dem Management der KaDeWe Group und den Gläubigern und ist zuversichtlich, sich als neuer Eigentümer der Berliner Immobilie über den Erwerb weiterer Vermögenswerte zu einigen und damit einen geordneten Ausstieg aus dem Insolvenzverfahren einzuleiten".

Neuer Sanierer bei SIGNA Development

Bei SIGNA werden aktuell wesentliche Personalentscheidungen getroffen: Bei der SIGNA Development löst der Immobilienexperte Markus Neurauter den Sanierer Erhard Grossnigg ab, der in den vergangenen Monaten die gröbsten Aufräumarbeiten bei der insolventen Gesellschaften durchgeführt hat. Und Herwig Teufelsdorfer übernimmt bei der SIGNA Prime die Führung. Sowohl Neurauter als auch Teufelsdorfer treten die neuen Funktionen noch heute an, teilten die Aufsichtsräte mit.

Martina Scheibelauer, Vorsitzende des Aufsichtsrats der SIGNA Development Selection, und Sebastian Schäfer, Aufsichtsratschef der SIGNA Prime Selection, verwiesen in Aussendungen auf die Expertise der beiden Manager.

Neurauter gilt als erfahrener Immobilienfachmann und ist derzeit Aufsichtsratsvorsitzender der ARE Real Estate GmbH. Davor war er Mitglied des Aufsichtsrats der Bundesimmobilien GmbH. Früher war Neurauter etwa CEO bei Immobilienfirmen wie der Raiffeisen evolution project development und der Aroundtown Commercial Properties, und ehemaliges Vorstandsmitglied der Strabag.

Und Herwig Teufelsdorfer, studierter Wirtschaftsingenieur für Maschinenbau (TU Graz), bringt eine mehr als 25-jährige Erfahrung in der Immobilienbranche mit. Zuletzt war er als Mitglied des Vorstands bei der S Immo in Wien tätig und davor in mehreren Führungspositionen in Immobilienunternehmen im In- und Ausland.

Liechtenstein ermittelt gegen Umfeld von Benko

Die Staatsanwaltschaft Liechtenstein hat Ermittlungen im Umfeld von SIGNA-Gründer René Benko aufgenommen. Das geht aus Berichten der "Kronen Zeitung" sowie der "Presse" unter Berufung auf den Schweizer Finanzblog "Inside Paradeplatz" bzw. auf die Finanznachrichtenagentur "Bloomberg" hervor. Demnach geht es um den Verdacht auf betrügerische Krida und Geldwäsche. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Es seien "Vorerhebungen gegen eine natürliche und eine juristische Person sowie gegen unbekannte Täter" eingeleitet worden, hieß es aus der Staatsanwaltschaft Liechtenstein dazu auf APA-Anfrage. Direkte Ermittlungen gegen Benko bestätigte die Behörde nicht. "Konkrete Namen wurden und werden im gegenwärtigen Verfahrensstadium nicht bestätigt und auch keine näheren Angaben zum Ermittlungsgegenstand gemacht."

In Österreich und Deutschland haben die Behörden bereits Ermittlungen in der Causa SIGNA aufgenommen. Hierzulande wurde dafür eine eigene Sonderkommission eingerichtet.

Benko - Privatjet der Laura Privatstiftung steht zum Verkauf

Der Immobilienjongleur Rene Benko muss jetzt einmal kürzer treten: So steht der Privatjet des SIGNA-Gründers zum Verkauf, der als Leasingflieger zur Firmengruppe rund um die von Benko und seiner Mutter gegründete Laura Privatstiftung gehört, berichtet das Nachrichtenmagazin "Spiegel".

Bei dem Privatjet handelt um einen Bombardier Global Express mit der Kennung OE-IRB. In einem Verkaufsprospekt von Mitte März werden auf sieben Seiten die Details des Fliegers aufgelistet. Der Privatjet solle jedoch "off-Market", also diskret veräußert werden, berichtet das Nachrichtenmagazin.

Benko wolle für den Flieger 19 Mio. Euro, beruft sich der "Spiegel" auf einen Kenner der Pläne. Schließlich müsse mit einem Teil des Geldes noch das Leasing abgegolten werden. Allerdings sei der Flieger in den Unterlagen der Laura Privatstiftung zuletzt nur mit 16 Mio. Euro bewertet worden.

Eine Firma der Privatstiftung hat bereits die 62 Meter lange Jacht "Roma" um 25 Mio. Euro verkauft. Allerdings kämen derzeit weder Benko noch die Begünstigten der Stiftung an das Geld heran: Banken sollen sich aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit zieren, das Geld in und von Konten zu buchen, die mit Benko oder den Familienstiftungen in Verbindungen stehen. Laut einem Anwalt, der Benko und die Privatstiftung vertritt, wurde das Geld auf dem Konto des Verkäufers "ordnungsgemäß gutgeschrieben", berichtet der "Spiegel".

