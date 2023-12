Signa Prime - Vorerst keine Info zu fälliger 200 Mio. Euro-Anleihe

Bei der heute fälligen Anleihe der Signa Prime Finance mit einem Volumen von 201,5 Mio. Euro gibt es bisher keine Informationen zur Rückzahlung. Auf APA-Anfrage reagierte Signa-Sprecher Robert Leingruber vorerst nicht. Gestern meldete die Signa Holding rund um Rene Benko Insolvenz an, die Immobilien- und Handelsbeteiligungsgesellschaft schuldet seinen Gläubigern rund 5 Mrd. Euro.

Die Anleihe Signa Finance 2020 5.C.S., Senningerberg mit Fälligkeit 30. November 2023 wurde am 30. Juli 2020 begeben. Die Finanzverbindlichkeiten und Derivate der bisher nicht insolventen Signa Prime Gruppe beliefen sich laut Konzernabschluss per Ende 2022 auf 10,7 Mrd. Euro, davon entfielen 2,4 Mrd. Euro auf kurzfristige Verbindlichkeiten. In der Signa Prime sind Immobilien in innerstädtischen Bestlagen in Österreich, Deutschland, der Schweiz, in Norditalien und in Großbritannien gebündelt. Das Immobilienvermögen (Investment Property) gab die Signa Prime im Jahresabschluss 2022 mit 14,2 Mrd. Euro an. Im Jahr davor waren es 15 Mrd. Euro.

Für Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer des Gläubigerschutzverbandes Creditreform Österreich, stellt die Bedienung der Anleihe jedenfalls eine finanzielle Belastung für die Signa Prime dar. Ob auch sie Insolvenz wird anmelden müssen, bleibe abzuwarten, sagte er im Gespräch mit der APA. Seiner Einschätzung nach stehe die Unternehmensgruppe nach der Pleite der Holding aber am "Beginn einer möglichen Kette von Insolvenzen".

Steigende Zinsen und Baukosten sowie sinkende Immo-Bewertungen und Rückgänge im Handelsgeschäft lösten die Insolvenz der Signa Holding aus. "Trotz erheblicher Bemühungen in den letzten Wochen konnte die erforderliche Liquidität für eine außergerichtliche Restrukturierung nicht in ausreichendem Maße sichergestellt werden", gab Signa bekannt. Die Signa Prime versucht laut einem Insider, sich in Gesprächen mit Investoren "dringend benötigte liquide Mittel zu sichern". Es sei aber offen, ob dies gelingen werde, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Mittwoch laut Reuters.

