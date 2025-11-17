Silla präsentierte Quartalsergebnisse

Silla hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 187,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -905,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,00 Prozent auf 105,29 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 107,44 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at