Siltronic-Aktie nach Vortagesverlusten weiterhin im Minus

Die Abwärtstendenz setzte sich am Freitag mit einem Kursrutsch um 3,5 Prozent fort. Die Aktien fielen unter der 58-Euro-Marke auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2022.

Am Donnerstag hatten die Siltronic-Aktien noch versucht, sich mit einem Kurssprung von bis zu acht Prozent gegen den Abwärtstrend zu stemmen. Doch nahe der 21-Tage-Linie war die Aktie wieder nach unten abgedreht.

Harry Blaiklock von der UBS titelte in seiner Studie, die Perspektiven für das Jahr 2025 blieben bei dem Waferhersteller getrübt. Die Nachfragesituation bleibe ungewiss und die Unsicherheit groß, was mit Risiken einhergehe. Angesichts einer "anspruchslosen Bewertung" der Papiere blieb er zwar bei seinem neutralen Votum. Das Kursziel senkte der Experte aber auf 66 Euro und damit näher an das Kursniveau von 57,65 Euro. In der Tabelle des dpa-AFX-Analyser nennt Blaiklock nun das niedrigste Kursziel.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)