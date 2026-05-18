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18.05.2026 06:31:29
Silverback Therapeutics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Silverback Therapeutics hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,61 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Silverback Therapeutics -0,350 USD je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 184,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 8,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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