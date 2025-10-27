Silverfish Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Silverfish Resources hat sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,020 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Silverfish Resources -0,030 CAD je Aktie generiert.

