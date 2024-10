Simmons First National A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Simmons First National A stellte am 18.10.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,380 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 351,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 353,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at