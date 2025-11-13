SINANEN: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SINANEN hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6,37 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -16,400 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 57,27 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,98 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at