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12.08.2026 06:31:29
SINANEN legte Quartalsergebnis vor
SINANEN hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 117,55 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 46,56 JPY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat SINANEN 72,38 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 63,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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