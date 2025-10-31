PORT Aktie
WKN DE: A2PDWX / ISIN: JP3855850008
|
31.10.2025 07:11:32
Singapore registry adds 94 ships in September, bucks declining trend since 2016, as US and China tussle over port fees
Shipowners reflagging their fleet to the Republic in an attempt to navigate geopolitical tensionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!