Bharti Airtel Aktie
WKN DE: A0N9BS / ISIN: INE397D01024
|
07.11.2025 06:20:19
Singtel unit sells 0.8% stake in Bharti Airtel for about S$1.5 billion, booking estimated S$1.1 billion gain
The sale reduces Singtel’s effective stake in Bharti Airtel from 28.3 per cent to 27.5 per centWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bharti Airtel Ltd.mehr Nachrichten
|
02.11.25
|Ausblick: Bharti Airtel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.25
|Ausblick: Bharti Airtel gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Bharti Airtel Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bharti Airtel Ltd.
|2 095,00
|-0,67%