Sinoma International Engineering legte Quartalsergebnis vor

Sinoma International Engineering hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 CNY gegenüber 0,250 CNY im Vorjahresquartal.

Sinoma International Engineering hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,50 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,10 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,170 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 9,51 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at