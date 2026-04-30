|
30.04.2026 06:31:29
Sinoma International Engineering legte Quartalsergebnis vor
Sinoma International Engineering hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 CNY gegenüber 0,250 CNY im Vorjahresquartal.
Sinoma International Engineering hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,50 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,10 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,170 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 9,51 Milliarden CNY gerechnet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!