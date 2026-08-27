Sinotrans präsentierte Quartalsergebnisse

Sinotrans hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,200 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28,66 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum waren 28,86 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at