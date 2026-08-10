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10.08.2026 06:31:29
Sintokogio präsentierte Quartalsergebnisse
Sintokogio hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 12,98 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,56 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 39,82 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,43 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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