SiTime legte Quartalsergebnis vor

SiTime hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,840 USD je Aktie erzielt worden.

SiTime hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 157,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 126,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at