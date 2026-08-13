Sitowise Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sitowise Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Sitowise Group ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 43,1 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 49,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at