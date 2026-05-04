Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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04.05.2026 18:30:00
SIVR Beats SLV. Here Is Why.
Silver's price has risen nearly 140% over the past 12 months. That rally was driven by three catalysts: industrial demand, investor demand, and production bottlenecks.Silver is widely used in solar panels, electric vehicles, consumer electronics, and data centers. The market's demand for silver across those markets, especially among renewable energy providers and AI-driven data centers, has skyrocketed over the past few years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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