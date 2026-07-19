Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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19.07.2026 10:05:30
Is Fifa’s hyper-commercialised World Cup here to stay?
Dynamic ticket pricing and hydration breaks were unpopular with fans but the boost in revenues could be irresistibleWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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