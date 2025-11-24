Cedar Fair L.P. Aktie
Six Flags Entertainment Appoints John Reilly To Succeed Richard Zimmerman As President And CEO
(RTTNews) - Amusement-resort operator Six Flags Entertainment Corp. (FUN) announced Monday the appointment of John Reilly as President and Chief Executive Officer, effective December 8, 2025. Reilly will also join the Six Flags Board of Directors at that time.
The appointment concludes a robust succession planning process led by the Six Flags Board with the assistance of a leading global executive search firm.
Reilly succeeds Richard Zimmerman, who is stepping down as the Company's President and CEO. Zimmerman will also step down from the Company's Board, effective December 8, 2025.
Reilly brings more than three decades of in-depth experience in the amusement and recreation industry, with significant operational management and strategic growth expertise.
Reilly most recently served as CEO of Palace Entertainment U.S. and Group Chief Operating Officer at Parques Reunidos. Prior to Parques Reunidos, he served as interim CEO and Chief Operating Officer at SeaWorld Parks and Entertainment.
