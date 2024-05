SIX-Handel: SLI am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Um 12:10 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,42 Prozent auf 1 961,48 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,063 Prozent auf 1 954,52 Punkte an der Kurstafel, nach 1 953,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 954,15 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 964,11 Zählern.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,053 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.04.2024, lag der SLI bei 1 869,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.02.2024, wies der SLI einen Stand von 1 869,30 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.05.2023, bei 1 787,52 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 11,23 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 967,36 Punkte. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit VAT (+ 3,60 Prozent auf 492,70 CHF), Julius Bär (+ 1,92 Prozent auf 55,32 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,43 Prozent auf 48,80 CHF), SGS SA (+ 1,30 Prozent auf 84,24 CHF) und Logitech (+ 1,16 Prozent auf 87,32 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Partners Group (-1,07 Prozent auf 1 248,50 CHF), Nestlé (-0,99 Prozent auf 94,12 CHF), Kühne + Nagel International (-0,82 Prozent auf 243,40 CHF), Swatch (I) (-0,39 Prozent auf 191,50 CHF) und Lindt (-0,37 Prozent auf 10 760,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 156 986 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 245,688 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,21 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at