SIX-Handel: SLI auf grünem Terrain

Um 15:41 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 0,74 Prozent auf 2 276,54 Punkte. In den Freitagshandel ging der SLI 0,128 Prozent stärker bei 2 262,75 Punkten, nach 2 259,86 Punkten am Vortag.

Bei 2 279,83 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 262,75 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,301 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 263,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, bewegte sich der SLI bei 2 105,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wies der SLI einen Wert von 2 006,03 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,84 Prozent. Bei 2 321,54 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Nestlé (+ 2,52 Prozent auf 81,29 CHF), Julius Bär (+ 2,00 Prozent auf 70,24 CHF), Galderma (+ 1,95 Prozent auf 172,60 CHF), Roche (+ 1,83 Prozent auf 355,90 CHF) und Alcon (+ 1,43 Prozent auf 55,48 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil SGS SA (-2,13 Prozent auf 93,90 CHF), Straumann (-0,77 Prozent auf 95,86 CHF), Sandoz (-0,59 Prozent auf 64,14 CHF), Swisscom (-0,08 Prozent auf 624,50 CHF) und UBS (-0,05 Prozent auf 42,22 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 065 827 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 284,369 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at