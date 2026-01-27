SIX-Handel: SLI bewegt sich am Mittag im Plus

Um 12:09 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,50 Prozent stärker bei 2 138,57 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,323 Prozent auf 2 134,74 Punkte an der Kurstafel, nach 2 127,86 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 133,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 141,16 Punkten.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der SLI einen Stand von 2 140,82 Punkten auf. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 27.10.2025, mit 2 040,84 Punkten bewertet. Der SLI wies vor einem Jahr, am 27.01.2025, einen Stand von 2 052,70 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,577 Prozent zurück. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 116,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Swisscom (+ 1,90 Prozent auf 617,00 CHF), Julius Bär (+ 1,88 Prozent auf 67,36 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,62) Prozent auf 61,38 CHF), Partners Group (+ 1,24 Prozent auf 1 064,50 CHF) und Helvetia Baloise (+ 1,15 Prozent auf 193,90 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Sonova (-2,14 Prozent auf 214,90 CHF), Adecco SA (-1,16 Prozent auf 22,06 CHF), Logitech (-0,88 Prozent auf 72,40 CHF), Givaudan (-0,63 Prozent auf 3 142,00 CHF) und Alcon (-0,45 Prozent auf 62,38 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 702 167 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 300,388 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,80 erwartet. Mit 5,55 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

