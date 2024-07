SIX-Handel: SLI legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Am Donnerstag bewegte sich der SLI via SIX letztendlich 0,69 Prozent stärker bei 1 964,68 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,037 Prozent schwächer bei 1 950,44 Punkten, nach 1 951,16 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 948,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 1 967,27 Einheiten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,110 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 04.06.2024, den Stand von 1 948,79 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 04.04.2024, den Wert von 1 914,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.07.2023, wurde der SLI auf 1 759,67 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,41 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 993,61 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Straumann (+ 2,52 Prozent auf 117,80 CHF), Sandoz (+ 2,22 Prozent auf 33,56 CHF), Sika (+ 1,84 Prozent auf 260,50 CHF), Alcon (+ 1,69 Prozent auf 80,82 CHF) und Holcim (+ 1,55 Prozent auf 81,02 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Roche (-1,06 Prozent auf 243,40 CHF), ams (-0,92 Prozent auf 1,30 CHF), VAT (-0,78 Prozent auf 507,80 CHF), Kühne + Nagel International (-0,59 Prozent auf 267,60 CHF) und Richemont (-0,25 Prozent auf 140,55 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 788 853 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 243,928 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,10 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at