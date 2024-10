SIX-Handel SLI liegt am Donnerstagmittag im Minus

Der SLI gibt am Mittag nach.

Um 12:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,64 Prozent leichter bei 1 972,49 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,040 Prozent auf 1 985,90 Punkte an der Kurstafel, nach 1 985,11 Punkten am Vortag.

Bei 1 969,16 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 985,90 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 1,03 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 03.09.2024, bei 1 997,80 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 03.07.2024, einen Wert von 1 951,16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 682,71 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,85 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern registriert.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Sonova (+ 1,04 Prozent auf 309,80 CHF), Sandoz (+ 0,88 Prozent auf 34,47 CHF), Novartis (+ 0,68 Prozent auf 97,89 CHF), Swiss Re (+ 0,13 Prozent auf 114,55 CHF) und Zurich Insurance (-0,08 Prozent auf 507,60 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Sika (-2,30 Prozent auf 271,60 CHF), VAT (-2,17 Prozent auf 418,60 CHF), Richemont (-2,17 Prozent auf 130,60 CHF), Logitech (-2,15 Prozent auf 71,98 CHF) und Straumann (-2,10 Prozent auf 135,40 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 647 026 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 231,733 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Adecco SA-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,69 Prozent gelockt.

