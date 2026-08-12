Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|SLI-Performance
|
12.08.2026 12:26:52
SIX-Handel SLI liegt im Minus
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,39 Prozent leichter bei 2 328,66 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,093 Prozent auf 2 335,52 Punkte an der Kurstafel, nach 2 337,69 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 322,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 335,89 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,526 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 283,28 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der SLI mit 2 095,02 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 983,76 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,26 Prozent zu. Bei 2 352,31 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Gewinner und Verlierer im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 1,93 Prozent auf 643,20 CHF), Amrize (+ 1,62 Prozent auf 38,88 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,45 Prozent auf 83,84 CHF), Holcim (+ 1,09 Prozent auf 72,38 CHF) und Sika (+ 0,77 Prozent auf 195,05 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Alcon (-3,60 Prozent auf 58,86 CHF), Richemont (-2,43 Prozent auf 195,15 CHF), Novartis (-1,72 Prozent auf 123,70 CHF), Lonza (-1,56 Prozent auf 566,40 CHF) und Roche (-1,55 Prozent auf 363,20 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 580 107 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 317,007 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,18 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Galderma
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Indizes in diesem Artikel
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