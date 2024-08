SIX-Handel SLI liegt mittags im Minus

Der SLI zeigt sich am Montag leichter.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 2,76 Prozent schwächer bei 1 866,62 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 3,11 Prozent schwächer bei 1 859,89 Punkten, nach 1 919,55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Montag bei 1 846,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 873,64 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 05.07.2024, wies der SLI einen Wert von 1 953,39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 1 847,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 759,59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 5,85 Prozent. Bei 2 009,70 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Swatch (I) (-1,16 Prozent auf 175,30 CHF), Kühne + Nagel International (-1,21 Prozent auf 253,00 CHF), Schindler (-1,30 Prozent auf 227,20 CHF), Swisscom (-1,32 Prozent auf 522,50 CHF) und Lindt (-1,58 Prozent auf 11 200,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen ams (-4,57 Prozent auf 1,05 CHF), Swiss Life (-4,56 Prozent auf 620,20 CHF), Temenos (-4,36 Prozent auf 53,70 CHF), UBS (-3,48 Prozent auf 23,29 CHF) und Straumann (-3,43 Prozent auf 105,50 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 818 498 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 247,478 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,29 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

