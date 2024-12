SIX-Handel SLI liegt mittags im Minus

Um 12:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,58 Prozent schwächer bei 1 957,09 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,517 Prozent auf 1 958,23 Punkte an der Kurstafel, nach 1 968,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 955,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 965,79 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 2,72 Prozent abwärts. Der SLI wurde vor einem Monat, am 05.08.2024, mit 1 866,90 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 05.06.2024, wurde der SLI mit 1 973,22 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2023, bewegte sich der SLI bei 1 733,88 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,98 Prozent. Bei 2 023,54 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Punkte.

Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Temenos (+ 1,08 Prozent auf 56,05 CHF), Swiss Life (+ 1,02 Prozent auf 695,00 CHF), Swiss Re (+ 0,99) Prozent auf 117,70 CHF), Julius Bär (+ 0,87 Prozent auf 47,41 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,60 Prozent auf 499,20 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen VAT (-3,20 Prozent auf 399,50 CHF), Straumann (-2,29 Prozent auf 117,30 CHF), Kühne + Nagel International (-2,04 Prozent auf 254,80 CHF), Givaudan (-1,66 Prozent auf 4 384,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,36 Prozent auf 46,59 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 978 606 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 250,860 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,18 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Julius Bär-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,63 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at