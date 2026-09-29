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Kursentwicklung 29.09.2026 17:58:48

SIX-Handel: SLI notiert letztendlich im Plus

SIX-Handel: SLI notiert letztendlich im Plus

So bewegte sich der SLI am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der SLI beendete den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 2 247,81 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,172 Prozent fester bei 2 250,72 Punkten in den Handel, nach 2 246,86 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 265,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 247,81 Punkten.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wies der SLI 2 312,04 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2 275,35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, lag der SLI-Kurs bei 1 966,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,50 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Julius Bär (+ 7,21 Prozent auf 76,76 CHF), VAT (+ 3,94 Prozent auf 679,80 CHF), Richemont (+ 2,50 Prozent auf 176,55 CHF), Galderma (+ 2,38 Prozent auf 165,85 CHF) und Alcon (+ 1,45 Prozent auf 54,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Lindt (-8,66 Prozent auf 7 805,00 CHF), Straumann (-4,44 Prozent auf 92,16 CHF), Roche (-1,72 Prozent auf 349,30 CHF), Swiss Re (-1,61 Prozent auf 140,60 CHF) und Nestlé (-0,96 Prozent auf 76,26 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 3 331 303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 302,832 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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