SIX-Handel: SLI präsentiert sich letztendlich fester

Am Abend zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Am Donnerstag verbuchte der SLI via SIX schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,90 Prozent auf 1 988,28 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,603 Prozent fester bei 1 982,38 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 970,50 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 992,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 1 979,11 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,90 Prozent. Vor einem Monat, am 11.06.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 961,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.04.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 880,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.07.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 723,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 12,75 Prozent. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 1 993,61 Punkte. 1 742,94 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 3,41 Prozent auf 35,16 CHF), Straumann (+ 2,95 Prozent auf 120,40 CHF), Julius Bär (+ 2,42 Prozent auf 52,54 CHF), Geberit (+ 2,26 Prozent auf 552,60 CHF) und Lonza (+ 2,08 Prozent auf 520,60 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Lindt (-3,10 Prozent auf 10 630,00 CHF), VAT (-1,31 Prozent auf 510,40 CHF), Temenos (-0,62 Prozent auf 64,50 CHF), Swiss Life (-0,32 Prozent auf 677,60 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,15 Prozent auf 259,60 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 348 561 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 244,083 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 5,90 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

