SIX-Handel SLI schwächelt zum Start

Der SLI kann seine Vortagesgewinne am Freitagmorgen nicht halten.

Um 09:12 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0,43 Prozent auf 1 965,12 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,214 Prozent leichter bei 1 969,38 Punkten, nach 1 973,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Freitag bei 1 965,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 969,38 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 1,62 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 19.06.2024, bei 1 949,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.04.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 839,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.07.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 755,97 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,43 Prozent. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Schindler (+ 0,79 Prozent auf 230,60 CHF), Novartis (+ 0,62 Prozent auf 95,68 CHF), Sandoz (+ 0,44 Prozent auf 34,55 CHF), Roche (+ 0,18 Prozent auf 278,90 CHF) und Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 530,50 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Lonza (-2,40 Prozent auf 505,20 CHF), VAT (-1,97 Prozent auf 444,00 CHF), UBS (-1,35 Prozent auf 26,99 CHF), Julius Bär (-1,20 Prozent auf 51,16 CHF) und Logitech (-1,19 Prozent auf 78,26 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 251 688 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 250,440 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at