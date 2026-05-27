Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Index-Performance
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27.05.2026 17:58:28
SIX-Handel: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone
Am Mittwoch verbuchte der SMI via SIX letztendlich Gewinne in Höhe von 0,75 Prozent auf 13 627,41 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,602 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,297 Prozent stärker bei 13 565,88 Punkten in den Handel, nach 13 525,68 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13 637,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 560,22 Punkten lag.
SMI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,055 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 27.04.2026, bei 13 165,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, wies der SMI einen Stand von 14 014,30 Punkten auf. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, bei 12 324,78 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,87 Prozent aufwärts. Bei 14 063,53 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 5,10 Prozent auf 165,75 CHF), Amrize (+ 4,77 Prozent auf 41,53 CHF), Sika (+ 2,61 Prozent auf 153,50 CHF), Givaudan (+ 2,51 Prozent auf 2 937,00 CHF) und Nestlé (+ 2,13 Prozent auf 81,07 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,46 Prozent auf 83,68 CHF), UBS (-1,04 Prozent auf 37,03 CHF), Logitech (-0,69 Prozent auf 86,56 CHF), Alcon (-0,49 Prozent auf 52,76 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,42 Prozent auf 176,60 CHF).
SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 628 414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 291,143 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|91,52
|-0,26%
|Alcon AG
|56,40
|-0,95%
|Amrize
|45,29
|-0,61%
|Givaudan AG
|3 173,00
|-1,18%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|194,85
|1,17%
|Logitech S.A.
|96,14
|1,89%
|Nestlé SA (Nestle)
|86,85
|-1,31%
|Richemont
|179,45
|-0,64%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|356,00
|-1,26%
|Sika AG
|166,50
|-0,21%
|Swiss Re AG
|128,90
|-1,53%
|UBS
|40,16
|-0,86%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|609,00
|-1,36%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
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