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WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

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Index-Performance 27.05.2026 17:58:28

SIX-Handel: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone

SIX-Handel: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone

Der SMI befand sich am Abend im Aufwind.

Am Mittwoch verbuchte der SMI via SIX letztendlich Gewinne in Höhe von 0,75 Prozent auf 13 627,41 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,602 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,297 Prozent stärker bei 13 565,88 Punkten in den Handel, nach 13 525,68 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13 637,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 560,22 Punkten lag.

SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,055 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 27.04.2026, bei 13 165,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, wies der SMI einen Stand von 14 014,30 Punkten auf. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, bei 12 324,78 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,87 Prozent aufwärts. Bei 14 063,53 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 5,10 Prozent auf 165,75 CHF), Amrize (+ 4,77 Prozent auf 41,53 CHF), Sika (+ 2,61 Prozent auf 153,50 CHF), Givaudan (+ 2,51 Prozent auf 2 937,00 CHF) und Nestlé (+ 2,13 Prozent auf 81,07 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,46 Prozent auf 83,68 CHF), UBS (-1,04 Prozent auf 37,03 CHF), Logitech (-0,69 Prozent auf 86,56 CHF), Alcon (-0,49 Prozent auf 52,76 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,42 Prozent auf 176,60 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 628 414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 291,143 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 91,52 -0,26% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 56,40 -0,95% Alcon AG
Amrize 45,29 -0,61% Amrize
Givaudan AG 3 173,00 -1,18% Givaudan AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 194,85 1,17% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 96,14 1,89% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 86,85 -1,31% Nestlé SA (Nestle)
Richemont 179,45 -0,64% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 356,00 -1,26% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 166,50 -0,21% Sika AG
Swiss Re AG 128,90 -1,53% Swiss Re AG
UBS 40,16 -0,86% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 609,00 -1,36% Zurich Insurance AG (Zürich)

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SMI 13 481,98 -1,07%

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