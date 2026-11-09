SIX-Handel: SMI beginnt Sitzung im Plus

Anleger in Zürich schicken den SMI am ersten Tag der Woche erneut ins Plus.

Am Montag geht es im SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0,01 Prozent auf 14 797,52 Punkte aufwärts. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,717 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 786,06 Zählern und damit 0,071 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14 796,50 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 777,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 800,57 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Der SMI stand noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 13 787,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 14 544,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der SMI einen Wert von 12 298,35 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,70 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15 092,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Sandoz (+ 1,34 Prozent auf 84,90 CHF), Roche (+ 0,90 Prozent auf 393,80 CHF), Lonza (+ 0,87 Prozent auf 669,20 CHF), Novartis (+ 0,68 Prozent auf 133,98 CHF) und Galderma (+ 0,57 Prozent auf 192,85 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Richemont (-2,00 Prozent auf 166,25 CHF), Amrize (-1,87 Prozent auf 34,08 CHF), Swiss Re (-1,51 Prozent auf 149,65 CHF), Logitech (-0,56 Prozent auf 78,48 CHF) und Partners Group (-0,48 Prozent auf 667,60 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 204 405 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 339,785 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at