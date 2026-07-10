SIX-Handel: SMI liegt schlussendlich im Plus

Der SMI kam zum Handelsende nicht vom Fleck.

Schlussendlich schloss der SMI nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 14 235,09 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,660 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,285 Prozent auf 14 255,78 Punkte an der Kurstafel, nach 14 215,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 208,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 287,93 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der SMI bereits um 1,32 Prozent nach. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 10.06.2026, den Stand von 13 463,33 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 10.04.2026, bei 13 183,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, wies der SMI 12 131,94 Punkte auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,46 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 464,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Amrize (+ 2,82 Prozent auf 41,18 CHF), Logitech (+ 1,87 Prozent auf 82,62 CHF), Holcim (+ 1,81 Prozent auf 74,14 CHF), Partners Group (+ 1,48 Prozent auf 685,40 CHF) und Swisscom (+ 1,23 Prozent auf 618,50 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,30 Prozent auf 83,58 CHF), Richemont (-0,98 Prozent auf 182,20 CHF), Nestlé (-0,18 Prozent auf 83,16 CHF), Novartis (-0,02 Prozent auf 124,28 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,26 Prozent auf 614,20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 4 764 515 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 289,245 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,28 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at